В морском порту Ростова будет построена система управления движением судов

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение проекту первого этапа строительства системы управления движением судов (СУДС) морского порта Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы

Система позволит улучшить радиолокационный контроль на акватории Нижнегниловского рейда, где из-за особенностей расположения возникают обмеления и песчаные наносы. По проекту создание специализированного поста планируется по адресу проезд Железнодорожный Нижний, 1-б. Здесь будет установлена система управления движением судов и построена башня высотой 75,5 метра, а также иных объектов необходимой инфраструктуры. Застройщиком выступает ФГУП «Росморпорт». Объем инвестиций и сроки реализации проекта в сообщении не уточнили.

«СУДС морского порта Ростов-на-Дону будет контролировать движение судов и их положение на якорных стоянках, организовывать движение и оказывать помощь в судовождении, передавать навигационную, оперативную информацию»,— пояснили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Порт Ростова был основан в 1750 году и является одним из старейших в России. В 2010 году гавань получила статус морского порта, что позволило принимать здесь суда зарубежных стран.

Анастасия Назарова