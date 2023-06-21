Депутаты из Красноярского края предложили сократить время продажи алкоголя

Комитет по экономике заксобрания Красноярского края рассмотрел вопрос об ограничении розничной продажи алкоголя. Инициатива поступила от мэрии и горсовета Ачинска. Предлагается ввести запрет на реализацию алкогольных напитков с 22:00, а не с 23:00 как сейчас, а также запретить продажу таких напитков в некоторые праздничные дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сейчас разные торговые точки обходят запреты по продаже алкоголя в ночное время, регистрируясь в качестве кафе. Предлагается давать такую регистрацию только тем, кто имеет торговый зал не менее 50 кв. м»,- сообщает пресс-служба заксобрания.

По словам главы комитета по экономике и налоговой политике Егора Васильева, сейчас в регионе площадь торговых залов таких заведений должна составлять не менее 35 кв м (в РФ – 20 кв м). «Главное найти золотую середину. Законопроект будет дорабатываться»,- сказал он, отметив, что законопроект еще будет дорабатываться.

В прошлом году с инициативой запрета ограничения продажи алкоголя выступили депутаты Норильска. Они предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах на шесть часов - с 20:00 до 11:00. Ритейлеры тогда оценили предполагаемый ущерб для магазина в формате «у дома» в сумму до 150 тыс. руб. в сутки.

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Оксана Павлова