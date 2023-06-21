В Башкирии ограничили продажу алкоголя в День молодежи

В Башкирии в предстоящую субботу будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя, сообщила пресс-служба Курултая. Ограничения не распространяются на предприятия общепита: кафе и рестораны могут работать в обычном режиме.

Запрет связан с празднованием Дня молодежи, который в республике перенесли с 27 июня на последнюю субботу месяца. Ранее принятый в Башкирии закон запрещает продавать алкоголь в розницу в эту дату либо в день фактического проведения праздничных мероприятий. Муниципалитеты могут устанавливать другие дни, когда фактически будет отмечаться День молодежи. В Уфе праздничные мероприятия состоятся 24 июня.

В Башкирии действуют ограничения на продажу алкоголя в розницу в определенные дни. Соответствующий закон Курултай принял в октябре 2022 года. Реализация алкоголя запрещена в дни проведения сабантуев, школьных последних звонков, День молодежи и День знаний. Кроме того, сокращено время продажи алкоголя в новогодние каникулы с 3 по 6 января.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте