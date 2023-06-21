Посещаемость озера Увильды выросла за год на 60%

К озеру Увильды стало приезжать значительно больше туристов, чем в прошлом году. По данным «МегаФона», основанным на обезличенных данных о перемещениях абонентов оператора, в июне посещаемость водоема выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью озеро пользуется в выходные, когда поток отдыхающих вырастает в 2,5 раза по сравнению с буднями.

Интернет-трафик вблизи озера за год вырос на 67%, количество голосовых вызовов увеличилось на 84%. Наиболее востребованным контентом на отдыхе, по данным компании, является видео – онлайн-кинотеатры, видеохостинги, ролики в социальных сетях.

В компании добавляют, что на Увильды приезжают отдыхать гости не только из соседних регионов, но и из Москвы, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Сочи, Краснодара и других городов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте