В Ленобласти после проверок уволены главврачи пяти больниц

После ревизионных проверок стационаров, лечивших больных с коронавирусом, в Ленинградской области уволены главные врачи пяти больниц.

Как сообщает 21 июня «Деловой Петербург» со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению, в медучреждениях проверяют финансовую отчетность. Поводом стали нарушения, которые были обнаружены в работе ряда больниц в период пандемии.

«В первую очередь проверяются учреждения, имеющие кредиторскую задолженность. При обнаружении злоупотреблений выявленные факты и документы передаются в правоохранительные органы»,— пояснили в областном комздраве.

Ранее издание Vademecum сообщило об увольнении главврачей во Всеволожской, Кингисеппской, Приозерской и Тихвинской межрайонных больницах, а также в Выборгской детской горбольнице. Кадровые перестановки, по данным СМИ, произошли с 17 по 30 мая.

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