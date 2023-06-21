В Тольятти пожаловались на сотрудницу цирка, хватавшую за хвост кенгуру

Посетителей цирка-шапито в Тольятти не устроило, что на представлении сотрудница хватала кенгуру за хвост и оттаскивала его от другой участницы шоу. Это произошло на сцене во время номера с поединком между людьми и животным. Об этом сообщила одна из горожанок в соцсетях.

Фото: Цирк-шапито «Джокер»

«Измученного кенгуру, как куклу, таскают туда-сюда за хвост, а он, бедный, трясется то ли от страха, то ли от злости и бессилия»,– говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время представления цирка-шапито «Джокер», который гастролирует в Тольятти до 2 июля включительно. Артисты выступают с шоу для всей семьи.

Визитной карточкой представления цирка-шапито является кенгуру-боксер. По информации в официальном сообществе организации в соцсетях, вместе с животным на сцене выступают «единственные на планете дрессировщики кенгуру, ниндзи Наталья и Антон Светлаковы».

В цирке-шапито «Джокер» «Ъ-Волга» сообщили, что информация не соответствует действительности. «С кенгуру все хорошо. Никакого жестокого обращения с ним не было»,— пояснил собеседник издания. Он отметил, что авторы негативных отзывов о представлении не проживают в Тольятти, и пригласил посетить выступление артистов.

Георгий Портнов