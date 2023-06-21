К программе компенсации IT-ипотеки в Челябинской области присоединился второй банк

Министерства цифрового развития и социальных отношений Челябинской области заключили трехстороннее соглашение с Промсвязьбанком о компенсационных выплатах IT-специалистам в рамках льготной ипотеки. Первым к этой программе в регионе присоединился Сбербанк. Как сообщают в областном Минцифры, планируется подписание соглашений и с другими банками, которые участвуют в федеральной программе.

На сегодняшний день по федеральной программе IT-ипотеки в Челябинской области выдано 136 кредитов, их общая сумма составляет 770 млн руб. Заемщик, приобретающий жилье в рамках этой программы и претендующий на региональную компенсацию, должен работать в IT-компании, внесенной в реестр федерального Минцифры. Квартира должна находиться в Челябинской области, а договор заключен с аккредитованным банком, который входит в программу.

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