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Татарстан направит 11 млн рублей на отдых детей участников спецоперации

Татарстан дополнительно потратит свыше 11,1 млн руб. на возмещение родительского взноса на путевки для детей участвующих в спецоперации жителей в оздоровительные учреждения. Об этом на пресс-конференции сказал руководитель Минмолодежи региона Ринат Садыков.

Всего этим летом в оздоровительных лагерях Татарстана отдохнут 6,4 тыс. детей. Данная цифра

сформирована на основании заявок от муниципалитетов.

Господин Садыков добавил, что в последующие годы Татарстан также планирует выделять средства на отдых детей участников спецоперации.

"Ъ-Казань"

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