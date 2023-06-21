«Абрау-Дюрсо» начнет проектирование объектов туристического кластера летом 2023 года

ГК «Абрау-Дюрсо» совместно с корпорацией «Туризм РФ» согласовывает финальные корректировки в проекте туристического кластера. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на владельца компании Бориса Титова. Проектирование объектов в рамках первого этапа планируют начать летом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Договор о реализации инвестиционного проекта по развитию туристического кластера в Абрау-Дюрсо был подписан в сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме.

Для осуществления стратегических шагов в рамках инвестсоглашения создана проектная компания «Визит Абрау», подчеркнул господин Титов.

Ранее сообщалось, что к 2029 году «Абрау-Дюрсо» с помощью корпорации «Туризм.РФ» и привлеченных инвесторов планирует построить в курортном поселке гостиницы, рестораны, торговые, развлекательные и туристические объекты. В рамках проекта будет реконструирована историческая часть Абрау-Дюрсо, проведена реновация набережной озера Абрау, улучшена транспортная доступность и модернизирована коммунальная инфраструктура.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в Москве в 2007 году. Генеральным директором является Владимир Масловский, бенефициар — Борис Титов. Выручка ГК «Абрау-Дюрсо» в 2022 году составила 11,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

Олег Исаев

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