В Уфе увеличили стоимость квадратного метра предоставляемого в соцнайм жилья

Депутаты горсовета Уфы утвердили новый расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма малоимущим гражданам. В 2023 году квартиры для этой категории горожан будут приобретать по цене 99,2 тыс. руб. за кв. м. Норма жилплощади составляет 14 кв. м в расчете на каждого члена семьи.

Отмечается, что предоставляемые помещения должны быть с чистовой отделкой, установленным сантехническим оборудованием и плитой. Поскольку на первичном рынке, как правило, продаются квартиры с черновой отделкой, стоимость квадратного метра рассчитывалась в зависимости от цен на вторичном рынке.

В 2022 году этого показатель составлял 89,46 тыс. руб. Таким образом, за год расчетная стоимость 1 кв. м жилья увеличилась почти на 10 тыс. руб. По данным Башстата, средняя цена 1 кв. м жилья в Уфе в первом квартале 2023 года на первичном рынке составила 117 тыс. руб., на вторичном рынке — 99,2 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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