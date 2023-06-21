В отношении застройщика самарского ЖК «Космолет» возбуждено дело

В отношении юридического и должностного лиц ООО «Кольцо», которое выступало застройщиком ЖК «Космолет» в Самаре, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя). Меры приняты по итогам проверки. Об этом сообщает прокуратура Советского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проверкой установлено, что договоры долевого участия в строительстве заключенные между потребителями и ООО "Кольцо", содержат условия, ущемляющие права потребителей, а именно определяют конкретные способы реализации своих прав в случае обнаружения недостатков переданного объекта долевого участия, тем самым ограничивают для него возможность самостоятельного выбора»,— говорится в сообщении.

В связи с этим надзорное ведомство внесло преставление в адрес руководителя компании. В настоящее время требования контрольного органа удовлетворены и нарушения устранены.

С участниками долевого строительства заключены дополнительные соглашения. Также региональное Управление Роспотребнадзора привлекло нарушителей к административной ответственности. Они получили предупреждения.

ЖК «Космолет» находится на пересечении ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Он числится в государственном реестре проблемных объектов долевого строительства. Ранее стало известно о том, что ЖК «Космолет» планируется достроить к концу 2023 года.