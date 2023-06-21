Из Челябинска в Бакал запустят электричку в июле

С 1 июля между Челябинском и Бакалом начнет курсировать новый пригородный поезд «Бакальский экспресс». На маршруте будут использовать современную электричку ЭП2Д из четырех вагонов, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Экспресс будет курсировать ежедневно. Время отправления из Челябинска – в 17:40. В Бакал поезд прибывает в 22:35. Обратный рейс отправляется в 03:54, прибывает в региональный центр в 08:57. Предусмотрено восемь остановок в пути: на станциях Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш и Сатка. Стоимость билета на полный маршрут составляет 818,4 руб.

В миндортрансе региона отмечают, что ранее на участке от Златоуста до Бакала пригородное железнодорожное сообщение отсутствовало. «Запуск новых поездов даст возможность жителям населенных пунктов, расположенных между Златоустом и Бакалом совершать беспересадочные поездки на комфортных пригородных поездах»,– подчеркивают в ведомстве.

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