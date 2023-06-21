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Краевое правительство по-прежнему готово взять в собственность пермский ТЮЗ

В минкульте Пермского края сообщили «Ъ-Прикамье», что поручение по принятию в краевую собственность Пермского театра юного зрителя, выданное губернатором, не менялось. «Работа над ним продолжается, все по установленным срокам»,— заявили в ведомстве.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера глава департамента культуры Перми Василий Головин, отвечая на вопросы депутатов гордумы о судьбе театра, заявил, что театр юного зрителя, а также театр «У Моста» — театры муниципальные и они остаются в муниципалитете. Его ответ процитировал портал 59.RU.

В конце мая директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором попросил взять театр на содержание бюджета Прикамья и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Свою просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Власти региона согласились взять театр.

Затем аналогичное письмо написал директор театра «У Моста» Сергей Федотов.

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