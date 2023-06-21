В Китае начали продавать екатеринбургский майонез

Майонез, произведенный в Екатеринбурге, впервые начали продавать в Китае и Туркменистане. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Суммарно им отправили более 25 тонн продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Всего за пять месяцев 2023 года уральские компании отправили на экспорт более 4,5 тыс. тонн майонеза, что на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Стоимость продукции выросла почти на 40%.

Более половины экспорта екатеринбургского майонеза приходится на Казахстан. Также продукцию поставляют в Армению, Беларусь, Израиль, Киргизию, Монголию, Азербайджан. В то же время Германия, Молдова, США и Узбекистан приостановили закупку уральского майонеза.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте