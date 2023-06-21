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В Сочи двое полицейских осуждены за получение взятки от продавца сахарной ваты

Адлерский районный суд Сочи признал бывших сотрудников патрульно-постовой службы УМВД Эдуарда Лотника и Рамаза Лочашвили виновными в получении крупной взятки, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет каждому с отбыванием в колонии строго режима, сообщают объединенная пресс-служба судов Кубани и пресс-служба краевого следственного управления СКР.

Противоправная деятельность сотрудников МВД была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Оперативникам УФСБ стало известно, что полицейские выявили факт незаконной торговли в Адлерском районе Сочи. Владелец четырех торговых точке по продаже сахарной ваты работал без разрешительных документов, кроме того, продавцом на одной из торговых точек работал иностранный гражданин, в отношении которого было принято решение о выдворении его за пределы Российской Федерации. Полицейские Эдуард Лотник и Рамаз Лочашвили сообщили предпринимателю, что готовы скрыть выявленное ими нарушение при условии передачи им денежных средств в сумме 270 тыс. руб. При получении взятки оба сотрудника МВД были задержаны.

Анна Перова, Краснодар

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