Глеб Никитин предложил развивать скоростное судоходство по Волге до Астрахани

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил организовать масштабную сеть скоростных речных перевозок. По его словам, регион просчитал возможную модель запуска судов на подводных крыльях в акватории Волги — от Рыбинска до Астрахани. Для этого потребуется 76 судов, они смогут перевозить 1,5 млн пассажиров в год. Информацию глава региона озвучил на совещании по развитию судоходства, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область развивает собственную флотилию уже три года. В прошлую навигацию под управлением регионального оператора находились маршруты в пяти субъектах России, в этом сезоне сеть увеличат до девяти субъектов.

«Мы накопили уже достаточно богатый опыт и уверенно можем сказать, что этот вид транспорта востребован именно в части регулярного сообщения, а не только в качестве аттракциона для туристов. У нас сформирована финансовая операционная модель, которую мы можем тиражировать для организации масштабной сети скоростных речных перевозок»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

По словам главы Нижегородской области, для запуска масштабной сети речных перевозок потребуются субсидии по аналогии с поддержкой межрегиональных авиаперелетов, налоговые льготы и помощь регионам с лизинговыми платежами для приобретения судов.

Анастасия Еремина