Краснодарская сеть аптек «Апрель» увеличила онлайн-продажи на 69%

В первом квартале 2023 года краснодарская сеть аптек «Апрель» стала абсолютным лидером по росту продаж в e-com. По данным RNC Pharma, она увеличила показатели на 69%, до 4,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Во-первых, сеть колоссальными темпами открывает новые аптеки, за первые три месяца текущего года их число увеличилась на 449 шт., во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры»,— прокомментировали в RNC Pharma лидерство сети.

Второе место по приросту продаж в первом квартале заняла объединенная сеть «Эркафарм и Мелодия здоровья» (+53%). В топ-пять также входят сети «АСНА» (+41%), «Ютека» (+31%) и «Фармлэнд» (+26%).

По объему интернет-продаж «Апрель» занимает пятое место в РФ. Ее опережают «Аптека.ру» (18,2 млрд руб., -16%), «Ригла» (7,6 млрд руб., +10%), «Еаптека» (6,6 млрд руб., +1%) и «Эркафарм и Мелодия здоровья» (4,9 млрд руб.).

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО сеть аптек «Апрель» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Ее основателем и владельцем является бизнесмен Вадим Анисимов. В 2022 году выручка компании составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 53,2 млн руб.

В 2021 году выручка сети составляла 6,5 млрд руб., прибыль — 103,5 млн руб.

Татьяна Ручкина

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