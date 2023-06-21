В микрорайоне Владимирский снесут детскую площадку, расположенную в опасной зоне

Администрация Перми по рекомендации гордумы провела обследование 127 детских игровых и спортивных площадок, находящихся в муниципальной собственности. Как сообщил на заседании думского комитета по пространственному развитию и благоустройству начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов, во время этих работ мэрия обнаружила детские площадки, не соответствующие городским правилам благоустройства. В частности, некоторые площадки оказались не обеспечены сетями наружного освещения, поэтому администрация направила 116 млн руб. на обустройство сетями наружного освещения объектов озеленения, где размещаются эти площадки.

Работы по двум площадкам в Новых Лядах власти выполнили без привлечения бюджетных средств, но в микрорайоне Владимирском обнаружили детскую площадку, размещенную в непригодной для этого зоне. «Детская площадка по ул. Бригадирской, 4, которая расположена в охранной зоне высоковольтной линии электропередач с напряжением 110 киловольт, будет демонтирована в срок до 31 августа 2023 года»,— пояснил Дмитрий Мясоедов. Отметим, что, согласно федеральным нормам, детские и спортивные площадки, а также другие объекты, связанные с большим скоплением людей, в охранных зонах воздушных линий электропередачи размещать запрещено.

Как ранее отмечали в краевом минЖКХ, детские площадки должны содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность жизни и здоровья детей и подростков, соответствовать нормативам ГОСТ и нацстандартам. Согласно городским правилам благоустройства, оборудование детских площадок должно быть в технически исправном состоянии.