Суд приговорил к семи годам колонии строго режима бывших полицейских из Сочи за взятки

Адлерский районный суд города-курорта Сочи признал экс-полицейских Эдуарда Лотника и Рамаза Лочашвили по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и приговорил каждого к семи годам лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора суда, фигуранты дела будучи сотрудниками патрульно-постовой службы получили взятку от предпринимателя в размере 240 тыс. руб. За данную сумму подсудимые обещали не привлекать бизнесмена к административной ответственности за несанкционированную торговлю и за незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности. У мужчины в Адлерском районе работали 4 точки по продаже сахарной ваты, которые осуществляли свою деятельность без регистрации и лицензии. Помимо этого продавец на данной точке, который в последствии был выдворен за пределы России, уклонялся от самостоятельного выезда. За работу каждой точки бывшим полицейским необходимо было передать по 50 000 рублей, остальное – за увод от административной ответственности за совершенные правонарушения.

Предприниматель вскоре сообщил в УФСБ России по Краснодарскому краю, которые задержали бывших правоохранителей после передачи им денежных средств.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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