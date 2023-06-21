Гендиректору новосибирского бумажного комбината предъявили обвинение в загрязнении окружающей среды

Правоохранительные органы предъявили обвинение гендиректору АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат (НКБК)» Игорю Диденко по делу о загрязнении окружающей среды и взяли с него подписку о невыезде. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники. О том, признал ли топ-менеджер вину, пока не известно.

Как указывается в материалах Следственного комитета России (СКР), комбинат в период с 2020-го по 2022 год систематически производил незаконные сливы жидких производственных отходов на земельные участки. Согласно заключению специалистов, разливы причинили ущерб почве в размере около 350 млн руб. В 600 тыс. руб. был оценен ущерб от гибели лесных насаждений.

В августе 2022 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил

возбудить уголовное дело о загрязнении окружающей среды отходами производства на территории НКБК. В следственном ведомстве сообщали, что к руководству СКР обратились жители СНТ «Звездное», расположенного рядом с Красным яром, в связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой из-за отходов предприятия. По мнению жителей, отходы загрязняют водоемы и леса «при полном отсутствии очистных сооружений и бездействии районных властей».

Ситуацию в своем Telegram-канале на НКБК прокомментировала

глава Росприроднадзора Светлана Радионова «Уже зафиксировано много нарушений, которые предприятие пыталось скрыть, установив забор на незаконно занятых территориях»,— сказала госпожа Радионова, уточнив, что будет также рассчитан ущерб природе и ведомство проследит, чтобы он был взыскан.

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Илья Николаев