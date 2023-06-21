В Прикамье выявлены двое заболевших корью

В Пермском крае в 2023 году зарегистрировано два подтвержденных случая заболевания корью. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор. По данным Business Class, заболевшие выявлены в доме, где расположены художественные мастерские Пермского государственного института культуры (ПГИК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время посещение этих мастерских ограничено. «В очагах организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе медицинское наблюдение за контактными, вакцинация по эпидемическим показаниям»,— сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.

Как подчеркивают медики, единственной мерой эффективной защиты от кори является прививка.

Как сообщал «Ъ», массовый отказ от плановых прививок в период пандемии COVID-19 привел к росту заболеваемости корью в стране. Подробности — в материале «Коренная перемена».