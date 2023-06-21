Гидрометцентр: Температура в Татарстане будет на 6-8 градусов ниже нормы

В ближайшие дни в Татарстане температура воздуха будет на 6-8 градусов ниже нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАCC.

По его словам, холодная погода прогнозируется во многих регионах ПФО. Помимо Татарстана речь идет о Кировской, Оренбургской областях и Башкирии, а также об Свердловской и Челябинской областях.

В других регионах РФ при этом прогнозируют аномальную жару до 28-36 градусов. В частности, это прогнозируется в Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе, Красноярском крае, Тыве.

"Ъ-Казань"