В Кировском районе Перми достроили детскую поликлинику

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию детской поликлиники в Кировском районе Перми, строительство которой продолжалось почти шесть лет. После того как краевой минздрав проведет лицензирование, лечебное учреждение начнет работу. К новой поликлинике будет прикреплено порядка 20 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба краевого правительства Фото: Пресс-служба краевого правительства

Площадь трехэтажного здания на ул. Шишкина, 20а составляет более 5 тыс. кв. м. В лечебно-профилактическом учреждении будут вести прием педиатры и порядка 15 узких специалистов, будет работать кабинет неотложной помощи, лаборатория и отделение функциональной диагностики. Основные кабинеты приема педиатрами расположены на втором и третьем этажах. Кроме того, появятся дневные стационары по педиатрическому и ЛОР-профилям. Корпус укомплектован всем необходимым оборудованием и мебелью: установлен цифровой рентген-аппарат, аппараты УЗИ, современное ЛОР-оборудование.

Вход в поликлинику с детьми, имеющими симптомы инфекционных заболеваний, будет организован через специальный приемно-смотровой бокс. Также отдельный вход с улицы обеспечен в рентген-кабинет и в приемное отделение неотложной помощи.

Как сообщили в краевом минздраве, сегодня у детской поликлиники Кировского района пять филиалов. Все они размещаются в приспособленных помещениях, как правило, на первых этажах жилых домов – это, безусловно, устаревший формат. Новый корпус с удобным транспортным сообщением, парковками и всем необходимым после открытия станет основным в амбулаторном звене оказания медпомощи детям Кировского района.