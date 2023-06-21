Застройщиков из Геленджика привлекают к субсидиарной ответственности на 124 млн рублей

Арбитражный управляющий ООО ПСФ «Спецфундаментстрой» подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о взыскании с контролирующих должника лиц убытков в размере 124,7 млн руб. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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К субсидиарной ответственности конкурсный управляющий банкрота Владимир Семиволков требует привлечь Евгения Литвинова и Елену Дьяченко. Согласно открытым данным, в период с 2011 по 2017 годы они владели от 10 до 51% УК.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ПСФ «Спецфундаментстрой» зарегистрировано в 1992 году в Геленджике. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром компании является Татьяна Гришко. Выручка предприятия в 2017 году составила 492,1 млн руб., прибыль — 39 млн руб. (более поздние финансовые данные не опубликованы).

В декабре 2012 года представители ООО ПСФ «Спецфундаментстрой» обратились в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании фирмы несостоятельной (банкротом). На тот момент у компании задолженность по денежным обязательствам и обязательным платежам составляла 317,9 млн руб., балансовая стоимость имущества должника — 282,1 млн руб. В феврале 2021 года в отношении предприятия открыто конкурсное производство.

Тат Гаспарян

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