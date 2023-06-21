Приставы взыскали 2 млн рублей с дочери экс-ректора УралГУФК

Челябинские судебные приставы взыскали штраф по уголовному делу с Анастасии Ореховой, осужденной за посредничество при передаче взятки своему отцу – экс-ректору Уральского государственного университета физической культуры Евгению Орехову. Из колонии посредница уже освободилась, сообщает управление ФССП России по Челябинской области.

Центральный районный суд Челябинска приговорил Орехову по ст. 291.1. УК РФ к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн руб. в сентябре 2020 года. В исправительном учреждении осужденная работала, в результате за время пребывания там в счет погашения штрафа было перечислено порядка 400 тыс. руб. Освободившись, Орехова покинула пределы Челябинской области, но взыскание штрафа постоянно контролировало руководство отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам. «На днях на депозитный счет службы поступил платеж в размере 1,6 млн руб. Отправитель – третье лицо. Тем не менее, платеж был принят и перечислен в доходную часть бюджета. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, меры принудительного исполнения отменены»,– сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-ректора УралГУФК осудили одновременно с дочерью. Евгений Орехов был признан виновным в получении взяток от коммерческих организаций на общую сумму 4,1 млн руб. за помощь в получении госконтрактов с университетом. Кроме того, руководитель вуза незаконно сдавал в аренду помещения столовых и легкоатлетического манежа под видом договоров оказания услуг. Его осудили на шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3 млн руб.

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