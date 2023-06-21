В Самаре восстановлено движение транспорта после обвала проезжей части на улице Алексея Толстого

Движение троллейбусов маршрутов № 6 и 16 на ул. Алексея Толстого в Самаре восстановлено. Ранее оно было ограничено на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской из-за обвала проезжей части. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Департамент транспорта

Проезжая часть на ул. Алексея Толстого в Самаре обвалилась во вторник вечером. В связи с этим на участке было приостановлено движение троллейбусов № 6 и 16 в оба направления от пл. Революции до Хлебозавода. Они следовали по укороченному маршруту до пл. Революции. При этом троллейбусы № 6 выполняли рейсы от ул. Грозненской до Хлебозавода. Восстановительные работы на участке проводили специалисты ПТС.

Георгий Портнов