359 многоквартирных домов отремонтировали в Удмуртии в 2022 году

В Удмуртии по итогу 2022 года отремонтировали 359 многоквартирных домов, рассказала врио директора Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД в Удмуртии Диана Новомейская на заседании президиума госсовета региона. Подрядчики выполнили 429 видов работ, которые затронули крыши, лифты, электроснабжение и теплоснабжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

На сегодняшний день в программу по капремонту включено 7147 многоквартирных домов с общей площадью 25,3 млн кв. м. Из них 3629 домов собирают взносы на капремонт на общем счете, 3304 дома — на спецсчетах. Одним из самых вопросов остается замена лифтового оборудования.

Председатель постоянной комиссии госсовета по экономической политике Тимур Ягафаров отметил, что проблема замены ветхого лифтового оборудования не утратила своей остроты за последние годы и требует реальной инициативы уже сейчас. Господин Ягафаров также отметил, что процесс перехода собственников на спецсчета приводит к снижению контроля за расходованием средств и за качеством работ, поэтому ситуация требует детального анализа.

Как рассказала госпожа Новомейская, по итогам выполнения краткосрочного плана на 2022 год республика показывает хорошие результаты. Так, в среднем по России выполнение в прошлом году составило 66,73%, в среднем в ПФО — 43,96%, а в Удмуртии — 93,7%

В 2023 году в краткосрочный план включили 251 вид работ в 176 многоквартирных домах. В частности, в 66 домах отремонтируют крыши, в 61 — систему теплоснабжения, в 50 — систему электроснабжения, в 47 — систему водоснабжения, в 26 — систему водоотведения, в одном многоквартирном доме — подвальное помещение. Подрядчиков определили для всех объектов, вошедших в краткосрочный план 2023 года.