Тамбовского производителя битумных смесей заподозрили в неуплате 39 млн рублей налогов

Управление СКР по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов фирмой по производству битуминозных смесей (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Название компании не раскрывается, фигуранты устанавливаются. Дело было возбуждено по материалам проверки тамбовского управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

По версии следствия, некие лица включили в налоговые декларации фирмы по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2018–2020 годы заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета, по которым якобы были «финансово-хозяйственные взаимоотношениях» с транспортной компанией по перевозке продукции. После этого декларации отправили в ФНС. Общая сумма неуплаченного НДС составила «почти» 39 млн руб.

О выявленной неуплате налоговой со стороны крупной дорожной компании читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Могу сказать пока одно — это политика"».

Иван Недокопов

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