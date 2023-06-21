На Кубани организаторы финансовой пирамиды обманули 876 человек на 380 млн рублей

Организаторы финансовой пирамиды в Краснодарском крае обманули 876 человек на 380 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

47-летний крымчанин, 37-летний адыгеец и 37-летняя анапчанка под предлогом получения высоких процентов по вкладам привлекали деньги граждан и похищали их. Организаторы заключали с людьми договоры о передаче средств. При этом они не сообщали, что организация занимается только перераспределением средств. Поэтому если некоторые пайщики получали компенсацию, то другие несли убытки.

Всего было организовано две фирмы. Они работали на Кубани и в Крыму около года. Большую часть из похищенных 380 млн руб. мошенники обращали в свою пользу, остальными прикрывали преступную деятельность и частично исполняли обязательства перед вкладчиками.

В отношении организаторов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Теперь оно направлено в суд для рассмотрения. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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