Почти 40% свердловских выпускников планируют уехать учиться в другой регион

Около 40% опрошенных выпускников из Свердловской области планируют переехать учиться в другой регион. Кроме того, согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», еще 32% школьников не против возможности переезда, но еще не приняли окончательного решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Последний звонок" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Последний звонок" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди выпускников, которые хотят уехать из Свердловской области, 28% заявили, что планируют поступить в Москву, 28% — в Санкт-Петербург, 17% — в Челябинск, а 15% — в Казань. При этом только 30% опрошенных будут поступать в вузы Екатеринбурга.

75% выпускников планируют получить высшее образование, а 25% — средне-специальное. Самыми приоритетными направлениями учебы стали IT (18%), медицина (15%), образование (11%), юриспруденция (10%), а также госслужба (9%). Реже школьники заявляли, что намерены учиться на творческие специальности, а также получать образование в сферах энергетики и транспорта (2%).

Основным критерием выбора профессии более трети опрошенных (35%) называют высокий доход, 29% — востребованность профессии или гарантированное трудоустройство, 20% — карьерные перспективы, а 16% важна работа по специальности.

Напомним, в апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о проведении реформы системы среднего профессионального образования, которая должна решить вопрос дефицитом рабочих кадров.

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