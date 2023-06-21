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Михаил Гордин утвержден в должности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана

Ректором МГТУ имени Н. Э. Баумана утвержден Михаил Гордин, который был исполняющим обязанности ректора вуза с 7 октября 2021 года, сообщила пресс-служба Минобрнауки России в Telegram.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Михаил Гордин — выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, карьеру начал в качестве научного сотрудника в Институте системного анализа РАН, был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании и членом правления ООО СИБУР. Последняя занимаемая должность — гендиректор ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова».

Эрдни Кагалтынов

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