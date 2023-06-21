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обновлено 09:46

Рост спроса на вахтовиков в Удмуртии достиг 72% в мае-июне

В Удмуртии объем вахтовых вакансий за май-июнь вырос на 72%, а в целом в ПФО — 94%. Как сообщает пресс-служба hh.ru, рыночный диапазон заработной платы до вычета НДФЛ составил 91,9 – 155,1 тыс. руб.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Отмечается, что чаще всего вакансии с вахтовым методом в стране открывают компании из сферы строительства и недвижимости, металлургии и металлообработки, тяжелого машиностроения, автомобильного бизнеса, нефти и газа, а также добывающей отрасли, перевозок и логистики. Больше всего организации нуждаются в машинистах — 12% от всех вакансий, водителях — 11%, разнорабочих и сварщиках — 7% и 6% соответственно.

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