На ремонт дороги к ледяной пещере в Башкирии потратят до 21 млн рублей

Администрация Салаватского района ищет подрядчика для ремонта дороги от деревни Бешевлярово до села Урмантау, где находится Урмантаусская ледяная пещера, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 21,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 3 июля. Работы профинансирует местный бюджет.

Протяженность дороги – около 9 км. Гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия составляет 5 лет, для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги – 6 лет. Работы необходимо выполнить до 30 октября.

Венера Хисамова

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