В Ярославской области объявлено штормовое предупреждение

В Ярославской области выпущено штормовое предупреждение из-за заморозков до -2 градусов 21 и 22 июня. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Департамент региональной безопасности Ярославской области распространил предупреждение о заморозках до -2 градусов утром и вечером 21 и 22 июня. Гидрометцентр России сообщает о непогоде и 23 июня: в регионе в этот день ожидаются дожди, местами сильные, ливни с грозами и ветром до 17 м/с.

По словам господина Вильфанда, заморозки в нескольких регионах ЦФО, в том числе в Ярославской области, в этот период — «редчайшее явление».

Алла Чижова