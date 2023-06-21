Трое мужчин госпитализированы после ДТП под Угличем

В Угличской районе Ярославской области после дорожно-транспортного происшествия госпитализированы водитель и два пассажира автомобиля «Рено Клио». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла около 22:05 вечера 20 июня на автодороге «Петряево-Княжево» в Угличском районе. По предварительной информации водитель «Рено» не справился с управлением. Его автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате происшествия помощь медиков потребовалась трем мужчинам, ехавшим в «Рено». Это 42-летний водитель машины и два пассажира 41 года и 59 лет. Причины аварии установят в ГИБДД.

Андрей Иванов