В Омске экс-председателя Российского союза студенческих организаций приговорили к штрафу за взятку

Центральный суд Омска вынес приговор экс-руководителю Российского союза студенческих организаций (РССО) Андрею Андриянова. Его признали виновным по ст.30, ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) и приговорили к штрафу в размере 1,1 млн руб., сообщила пресс-служба суда, отметив, что при назначении наказания суд учел время, которое Андрей Андриянов провел в СИЗО и под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rsso-info.ru Фото: rsso-info.ru

По версии следствия, глава РССО дал сотруднику ФСБ взятку 250 тыс. руб., чтобы добиться прекращения другого уголовного дела, по которому ему грозило до 10 лет лишения свободы, — о хищении 3,5 млн руб. при организации всероссийских молодежных мероприятий в Омске и об отмывании средств.

Полсотни пятитысячных купюр, говорится в деле, он вложил в коробку из-под шоколада и передал контрразведчику, после чего был задержан. Управление Следственного комитета России по Омской области инкриминировало общественнику дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Уголовное дело о хищении в отношении Андрея Андриянова находится в производстве этого же суда.

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Илья Николаев