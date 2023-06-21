В Башкирии предложено проводить сводные расчеты загрязнения воздуха

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании 22 июня рассмотрят законопроект, внесенный прокуратурой республики, о наделении регионального правительства новыми полномочиями в сфере экологии, сообщили в пресс-службе госсобрания. В Экологическом кодексе республики предложено прописать проведение сводных расчетов загрязнения воздуха в случаях превышения гигиенических нормативов на территориях муниципальных образований или для предотвращения их превышения. Определять порядок проведения таких расчетов будет правительство Башкирии.

С 2017 года прослеживается тенденция увеличения концентраций ряда загрязняющих веществ в воздухе, отмечается в пояснительной записке. По информации минэкологии Башкирии, в 2022 году число обращений от жителей Уфы, Стерлитамака и Салавата на загрязнение воздуха выросло в два раза до 4,6 тыс. Прокуратура выявила на 58% больше нарушений в сфере законодательства об охране воздуха. «Сложившаяся ситуация требует от органов власти принятия дополнительных мер в целях обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения, пресечения роста социальной напряженности», считает прокурор республики Игорь Пантюшин.

Правила проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха установлены приказом Минприроды России. Сводные расчеты позволят выстроить более эффективную работу по снижению объема вредных выбросов, сократить выбросы загрязняющих веществ и предотвратить нарушения гигиенических нормативов, говорится в обосновании.

Влада Шипилова

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