В Каменске-Уральском 80 школьников попали в «Экспедицию на планету РУСАЛ»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) завершилась смена профориентационного лагеря для школьников «Экспедиция на планету РУСАЛ». Организаторами проекта являются компания РУСАЛ и Уральский алюминиевый завод (УАЗ). В смене приняли участие 80 восьмиклассников. В течение трех недель они прокачивали soft skills, посещали учебные заведения и промышленные предприятия, где знакомились с востребованными специальностями.



Фото: Валентин Терентьев

Так, на промплощадке УАЗа школьники увидели основные производственные участки, в том числе, где и как из бокситовой руды получают глинозем. Особый интерес у подростков вызвала центральная лаборатория предприятия, специалисты которой показали взаимодействие алюминия с различными веществами. В ходе экскурсии участникам смены рассказывали о компании РУСАЛ, социальной и кадровой политиках, реализуемых в том числе на УАЗе.

Помимо этого, ребят знакомили с образовательными учреждениями, где они смогут в будущем получить востребованные для промышленности профессии. Благодаря поддержке РУСАЛа занятия будут проходить в современных, оборудованных по последнему слову классах и лабораториях. В филиале Уральского федерального университета (УрФУ), где готовят будущих инженеров-металлургов, участникам смены дали возможность поработать с лабораторным оборудованием. «РУСАЛ поддерживает талантливых студентов, которые обучаются по профильным специальностям. Им выплачиваются именные стипендии до 25 тыс. руб. в зависимости от образовательного учреждения и курса.

По словам ученика школы №25 Даниила Аристархова, во время лагерной смены дни были насыщены событиями, а на экскурсиях рассказывали «много полезного и интересного».

«Я узнал много об УАЗе, компании РУСАЛ, производстве глинозема. Увидел, что в Каменске-Уральском предприятием много делается для будущих поколений, в том числе в плане возможности получить профессию. Для себя решил — хочу стать инженером. Буду поступать в УрФУ»,— добавил он.

В ходе смены школьники также прошли несколько тренингов по командообразованию, ораторскому искусству и подготовке презентаций, посетили мастер-классы, лекции, бизнес-игры и пообщались с главой Каменска-Уральского Алексеем Герасимовым. Организаторы проекта предусмотрели и досуговые мероприятия: ребята посещали бассейн и кинотеатр, участвовали в соревнованиях по боулингу, а также приняли участие в фестивале ГТО, «Зарнице» и квизе. В последний день лагеря помимо наград за успехи в прохождении «Экспедиции» в виде фирменных худи и памятных фото для подростков организовали выступление кавер-группы и провели фестиваль красок Холи.