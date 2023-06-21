Мэрия Екатеринбурга потратит почти 2 млн рублей на средства от прослушки

Администрация Екатеринбурга планирует закупить 15 средств виброакустической защиты (СВАЗ), которые защищают «речевую информацию» от утечки. Согласно данным портала Госзакупки, начальная цена контракта — 1,88 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июня. Подрядчик должен будет поставить оборудование в течение 30 дней после заключения контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Здание администрации Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

СВАЗ включает в себя блок электропитания и управления, генератор-акустоизлучатель и 16 генераторов-вибровозбудителей, два размыкателя телефонной линии, а также размыкатель слаботочной линии. Кроме того, подрядчик должен поставить фиксаторы вибровозбудителя для крепления на окона, фиксаторы вибровозбудителя для крепления на трубу. Время наработки СВАЗ до отказа составит не менее 6 тыс. часов.

Напомним, в июле 2022 года в Екатеринбурге осудили пять человек за прослушку телефонных разговоров политиков и бизнесменов. Их задержали в 2020 году. Тогда силовики изъяли данные биллинга и распечатки телефонных разговоров главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова, спикера гордумы Игоря Володина и представителя губернатора в гордуме Анатолия Шарапова и владельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова.

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