В Казани «Веснянкинские бани» продали за 17 млн рублей

Казанские «Веснянкинские бани» через год после смерти владельца комплекса Николая Веснянкина были проданы за 17 млн руб. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Новым собственником бань стал управляющий партнер казанского аэродинамического комплекса NeoFly Ильфат Фатхуллин. При этом он отказался покупать жилой дом, находящийся по соседству, хотя тот изначально входил в список продаваемых вместе с комплексом объектов.

В данный момент в банном комплексе работают 12 человек и еще несколько внештатных специалистов. Оборот объекта в месяц варьируется от 2 млн до 4,5 млн руб.

Напомним, господин Веснянкин скончался 6 июня прошлого года. Он покончил жизнь самоубийством. В августе его отец выставил комплекс на продажу за 28 млн руб.

"Ъ-Казань"