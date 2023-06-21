В Кузбассе передано в суд уголовное дело 14 участников ОПГ, сбывавших наркотики

Следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области завершил расследование многоэпизодного уголовного дела 14 жителей различных городов Кузбасса и направил его на рассмотрение суда. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении в общей сложности 78 преступлений, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), а также ч. 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества, участие в нем). Максимальное наказание по ним — пожизненное лишение свободы.

Деятельность наркосбытовой ОПГ была пресечена в декабре 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД. Расследование установило, что обвиняемые в возрасте от 22 до 37 лет, в в том числе трое женщин, занимались сбытом в Кузбассе синтетических наркотиков «мефедрон» и «соль» с помощью теневого интернет-магазина. Каждый из участников был вовлечен в противоправную деятельность через переписку в социальных сетях и мессенджерах. После специализированной процедуры обучения фигуранты получали крупные партии «синтетики», фасовали и распространяли в разных городах региона через сеть тайников. В качестве вознаграждения за наркосбыт от организаторов подельники получали криптовалюту. В сообществе была строгая иерархия подчинения с распределением ролей и возможностью продвижения по «карьерной лестнице» от сбытчиков до оптовых закладчиков, с системой бонусов и штрафов, и мерами конспирации.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий по делу полицейские изъяли из около 3 кг синтетических наркотиков. В рамках следствия проведены 85 судебных химических, дактилоскопических, автороведческих, геномных и компьютерных экспертиз, допрошено около 150 свидетелей и очевидцев. В результате собраны доказательства причастности фигурантов к совершению 78 наркопреступлений. На время следствия 10 из 14 обвиняемых были заключены под стражу.

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Игорь Лавренков, Кемерово