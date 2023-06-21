В Екатеринбурге утвердили концепцию благоустройства набережной Исети на Уктусе

Совет по развитию общественных пространств города Екатеринбурга утвердил концепцию благоустройства участка набережной реки Исеть, которую предлагал застройщик ПИК, рассказали в пресс-службе компании. Реализовывать проект начнут в 2024 году, девелопер выступит инвестором и застройщиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 4 Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Благоустроить планируют участок площадью больше 2 га от ул. Академика Павлова до ул. Лыжников. Как рассказали в компании, 70% всей набережной займет озеленение: многолетние растения, кустарники, крупномерные хвойные и лиственные деревья, в том числе дикая вишня и абрикос.

Набережную хотят разделить на три зоны: верхнюю — с пешеходными дорожками, среднюю — с видовыми точками, спортивными и детскими площадками, площадкой для проведения мероприятий, и нижнюю — с местами для отдыха у реки. Также на набережной хотят установить арт-объекты, посвященные истории и будущему района Уктус.

«Архитекторы стали более осознанно подходить к освоению территорий: при строительстве жилья теперь прорабатываются не только архитектура и планировочные решения объектов, но и благоустройство прилегающей территории с сохранением живой среды»,— прокомментировал начальник городской Главархитектуры Руслан Габдрахманов.

Как рассказал вице-президент ПИК Сергей Мамошин, компания проводила опрос, где можно было проголосовать за стиль и функционал набережной. «В результате на месте бывшей промзоны появится зеленое многофункциональное пространство, открытое для всех жителей Екатеринбурга»,— отметил он.

Напомним, что на Уктусе застройщик возводит жилой район «Утес». Это девять корпусов, детский сад и многоуровневые надземные паркинги.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте