Минземимущества Башкирии обязали ликвидировать свалку в Уфе площадью 840 кв. м

Калининский райсуд Уфы обязал министерство земельных и имущественных отношений Башкирии ликвидировать несанкционированную свалку в Калининском районе города площадью 840 кв. м., разработать и согласовать проект рекультивации, а также провести работы согласно проекту, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Свалка состояла из строительных и бытовых отходов. Туда же в холодное время года складировали снег, после таяния, которого загрязненные стоки попадали в озеро Щучье. Инспекторы службы и специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по Башкирии осмотрели территорию, провели замеры и отобрали пробы. В мэрию Уфы было направлено требование о ликвидации свалки, однако в установленные сроки оно не было выполнено. После этого Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд.

Венера Хисамова

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