В Ростовской области установят камеры фотовидеофиксации на опасных участках дорог

В 2023 году министертсво транспорта Ростовской области готовится приобрести 20 дополнительных комплексов фотовидеофиксации для установки в местах концентрации ДТП. Об этом сообщает пресс-служба правительтсва региона.

Новые комплексы должны будут учитывать три вида нарушений: нарушение скоростного режима, игнорирование требований об использовании ремней безопасности и использование мобильных телефонов за рулем.

Как пояснил руководитель УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Олег Богун, отвлечение от управления автомобилем является причиной достаточно большого количества происшествий.

Объемы финансирования и сроки закупок комплексов фотовидеофиксации в сообщении правительства не указаны.

Анастасия Назарова