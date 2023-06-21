ЦИК Башкирии назначила день выборов депутатов госсобрания

Центральная избирательная комиссия Башкирии назначила выборы депутатов Курултая республики седьмого созыва на 10 сентября, сообщается на сайте ЦИК. В этот день будут избраны 110 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным округам, половина — по единому республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за выдвинутые списки кандидатов.

Депутатом госсобрания может стать гражданин, достигший на день голосования 21 года. Состав республиканского парламента избирается на пять лет.

ЦИК утвердила перечень отделений Сбербанка для открытия специальных избирательных счетов кандидатов.

Влада Шипилова

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