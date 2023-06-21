В Курганской области годовая инфляция в мае ускорилась до 1,2%

Годовая инфляция в Курганской области составила 1,2% в мае после 1,1% в апреле. Это ниже, чем по России в целом – 2,5% и Уральскому федеральному округу – 1,5%, сообщает Курганское отделение Уральского ГУ Банка России.

На небольшое ускорение инфляции повлияла возрастающая потребительская активность и увеличение издержек производителей товаров длительного пользования. Так, подорожали отечественные автомобили из-за увеличения спроса и перестраивания производственных цепочек российскими автопроизводителями. Рост спроса на оптовом рынке бензина привел к повышению розничных цен. Сохраняющийся интерес к строительству частных домов удерживает цены на стройматериалы. В целом в сегменте непродовольственных товаров в Зауралье по-прежнему сохраняется дефляции, но темпы годового удешевления товаров снизились с 2.4% в апреле до 1,5% в мае.

Также в мае в Курганской области зафиксировано годовое удешевление продовольственных товаров на 0,4%. В апреле было подорожание на 0,15%. Такая динамика связана с увеличением производства молока и молочной продукции, благодаря хорошему урожаю кормовых культур и мерам господдержки. Рост цен на сливочное масло значительно замедлился.

В секторе услуг инфляция в мае составила 10,7% после 10,9% в апреле. На динамику повлияло существенное замедление годового роста стоимости отдыха в санаториях. В прошлом году цены росли быстрее из-за переориентации спроса с зарубежного туризма на внутренний.

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