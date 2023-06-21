Погибшего в спецоперации гвардии ефрейтора Алексея Михайлова похоронили в Удмуртии

В Малопургинском районе Удмуртии похоронили гвардии ефрейтора Алексея Михайлова, погибшего при выполнении боевого долга в зоне спецоперации. За проявленную отвагу военнослужащий награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом во «ВКонтакте» рассказал глава района Сергей Юрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Сергей Юрин Фото: VK.com, Сергей Юрин

Похороны прошли со всеми военными почестями. Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме.

«Приношу свои глубокие соболезнования родным, близким, друзьям. Сегодня мы все разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Алексей навсегда останется в наших сердцах, как настоящий герой, патриот своей Родины»,— написал господин Юрин.