Замглавы Перми предупреждены об увольнении

Как стало известно «Ъ-Прикамье», все заместители главы Перми на днях были уведомлены о возможном прекращении трудовых договоров. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. С каждым из заместителей главы города заключается срочный трудовой контракт, который обычно рассчитан на один год. В мэрии ситуацию не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее появилась информация, что глава Перми Алексей Демкин собирается написать заявление о сложении полномочий в связи с переходом на работу в краевое правительство. Его заявление может быть рассмотрено на пленарном заседании 27 июня. Сразу после сложения полномочий прекращаются контракты у его замов, все они становятся исполняющими обязанности.

Краевые власти сейчас согласовывают в администрации президента кандидатуры возможных кандидатов на пост мэра Перми. Как сообщал «Ъ-Прикамье», в шорт-листе две фамилии — министров Эдуарда Соснина и Павла Фокина.

На период, если кандидатура не будет определена, может быть назначен временный исполняющий обязанности главы Перми. Им может стать только муниципальный служащий. По данным сразу нескольких собеседников, краевые власти видят на этом посту первого замглавы Перми Эдуарда Хайруллина.