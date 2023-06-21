Губернатор Кубани сообщил о начале уборки зерновых

В Краснодарском крае началась уборка зерновых. Ученые и аграрии прогнозируют, что урожай будет не ниже уровня прошлого года, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Кубанские аграрии уже намолотили 16 тысяч тонн озимого ячменя. В хозяйствах сделаны запасы топлива, элеваторы готовы к приему и хранению урожая. <…> Уверен, Краснодарский край в очередной раз подтвердит статус житницы и гаранта продовольственной безопасности для всей страны»,— отметил Вениамин Кондратьев.

В администрации Краснодарского края уточнили, что первыми к жатве приступили в Выселковском, Динском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском и Крымском районах. Там уже завершили работы на 2,4 тыс. га. Всего аграриям нужно обмолотить 1,9 млн га зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Для уборки урожая задействуют более 40 тыс. сельхозмашин, в том числе свыше 7,5 тыс. комбайнов. При условии хорошей погоды с помощью них каждый день аграрии смогут обмолачивать более 100 тыс. га. При таком темпе работы завершатся в течение двух недель.

В 2022 году на Кубани собрали 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. Это стало рекордным показателем. Средняя урожайность превысила 65 центнеров с га.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram