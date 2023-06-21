В общежитии сарапульского колледжа в Удмуртии не проводили дезинфекцию и нарушали жилищное законодательство

В Удмуртии прокуратура установила нарушения жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательств в общежитии Сарапульского политехнического колледжа. В частности, речь идет о договорах найма жилого помещения и дезинфекции, сообщает пресс-служба надзорного органа.

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Так, договоры найма жилого помещения содержали условия о наличии у организации права выселить студента из общежития, если тот просрочит платеж за проживание более 2-х месяцев. Этот пункт в свою очередь нарушает требованиям жилищного законодательства. Кроме того, администрация общежития нескольких лет не проводила камерную дезинфекцию мягкого инвентарная, в том числе матрасов и постельных принадлежностей.

Руководителю образовательной организации внесли представление. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ.

После вмешательства прокуратуры в договоры найма жилого помещения внесли необходимые изменения, а также заключили договор с организацией об оказании услуг по дезинфекции. Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа.